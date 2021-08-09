سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يوجه التهاني لمسلمي كوردستان والعراق

author_image سوار أحمد
کوردستان نيجيرفان بارزاني رأس السنة الهجرية اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بارزاني، اليوم الاثنين 9 آب (أغسطس) 2021، المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وجاء في نص رسالة التهنئة "بمناسبة الأول من شهر محرم ورأس السنة الهجرية الجديدة، أتقدم بالتهاني إلى مسلمي كوردستان والعراق والعالم كافة. أرجو أن تحفل السنة الهجرية الجديدة بالخير والبركة والسعادة للمسلمين والإنسانية جمعاء".

وتابع "أدعو الله تعالى أن تكون السنة الجديدة نهاية الوباء والبلاء والمعاناة والمشاكل، وأن تكون سنة طمأنينة وأمان ورخاء لكوردستان والعراق والعالم".

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