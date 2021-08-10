سیاسة

داعش يهاجم الحشد الشعبي في مخمور

اسلوب “انتقام” بدأ التنظيم تنفيذه منذ اكثر من عام على سكان تلك المناطق الذين يطلق عليهم اسم “المرتدين”
author_image آريان ابراهيم شوكت
داعش يهاجم الحشد الشعبي في مخمور
داعش يهاجم الحشد الشعبي في مخمور
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أفادت الوكالة الوطنية العراقية للانباء أن مقاتلا في الحشد الشعبي قد قتل وأصيب آخر، مساء يوم الاثنين،9 آب (أغسطس) 2021 اثر هجوم شنه مسلحو داعش بقضاء مخمور الواقع بين محافظتي أربيل والموصل، وفق ما افاد مصدر أمني.

وقال المصدر إن “مقاتلا في الحشد العشائري سقط ضحية وأصيب آخر بجروح، جراء هجوم مسلح لعناصر داعش على نقطة أمنية ”.وأضاف المصدر أن “الهجوم وقع على مقربة من قرية معيزيلة التابعة لقضاء مخمور”، كما افاد المصدر الامني أن القوات الامنية قد شرعت بعمليات البحث والتفتيش بعد الحادث مباشرة.

يذكر ان تنظيم “داعش ” يكرر هذا الاسلوب من الاستهداف بعد اعلان السلطات احباط هجمات تنفذ في مواسم رمضان والعيد. ويستهدف داعش في العادة، عشائر ومخاتير ومدنيين في المناطق التي كانت تحت سيطرته.

وهو اسلوب “انتقام” بدأ التنظيم تنفيذه منذ اكثر من عام على سكان تلك المناطق الذين يطلق عليهم اسم “المرتدين” ويفرض عليهم احكام الاعدام.

 

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