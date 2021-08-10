ریاضة

مفاجاة من العيار الثقيل: برشلونة ينوي الابقاء على ميسي

برشلونة ينوي تقديم عرض أخير لإبقاء أسطورته ليونيل ميسي في صفوف الفريق
author_image آريان ابراهيم شوكت
مفاجاة من العيار الثقيل: برشلونة ينوي الابقاء على ميسي
مفاجاة من العيار الثقيل: برشلونة ينوي الابقاء على ميسي
العالم

أربيل (كوردستان 24)- كشف برنامج لابورتيرا الرياضي الكاتالوني مفاجأة من العيار الثقيل صباح اليوم الثلاثاء 10 آب (اغسطس) 2021.

 وأكد البرنامج بأن برشلونة ينوي تقديم عرض أخير لإبقاء أسطورته ليونيل ميسي في صفوف الفريق عقب يومين من توديعه الجماهير بشكل رسمي عبر مؤتمر صحفي. واضاف أن : خيار بقاء ليونيل ميسي مع برشلونة لم يعد مستبعداً تماماً، إذ ينوي النادي تقديم عرض أخير له لإبقاء النجم الأرجنتيني. ويتولى المدير التنفيذي للنادي فيران ريفيتر تلك المهمة.

وكانت وسائل إعلام مختلفة في كاتالونيا قد أشارت إلى أن ميسي طلب بعض الوقت لدراسة العرض المقدم من باريس سان جيرمان، بينما كان من المقرر أن يصل إلى العاصمة الفرنسية يوم الاثنين لإنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بانتقاله إلى هناك.
وودع ميسي برشلونة عقب نهاية عقده يوم 30 حزيران الماضي، لينهي مسيرة امتدت 17 عاماً مع النادي الكتالوني.

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