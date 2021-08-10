اليونيسيف: مقتل وإصابة 45 طفلا في سوريا منذ بداية يوليو

أربيل (كوردستان 24)- ذكر بيان لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ان ما لا يقل عن 45 طفلا قتلوا وأصيبوامنذ بداية يوليو، بسبب التصعيد المستمر للعنف في سوريا.

وجاء في البيان "بعد مرور عشر سنوات على الصراع في سوريا، أصبح قتل الأطفال أمرا شائعا".

واضاف أن 'الكثير من الأسر عانت الحزن على خسارة أطفالهم التي لا تعوض، وبالتالي لا شيء يبرر قتل الأطفال"، ودعت المنظمة اطراف النزاع الى حماية الأطفال في كافة الأوقات.

ولقي أربعة أطفال كلهم من عائلة واحدة، مصرعهم يوم السبت، وذلك إثر قصف القوات الحكومية السورية لمنازل في بلدة قسطون بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، بالقصف المدفعي.

وتشهد سوريا صراعا داميا منذ عام 2011، تسبب بنزوح وهجرة ملايين السكان ومقتل أكثر من نصف مليون، فيما ألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية للبلاد.