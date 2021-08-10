مظلوم عبدي: ملتزمون بمحاربة داعش ولسنا قوة تهدد استقرار جيرانها

أربيل (كوردستان 24)- قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ان قواته ملتزمة بمحاربة تنظيم داعش إلى جانب قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، مشيرا الى أنها لن تكون قوة "تهدد استقرار جيرانها".

ونشر عبدي يوم الاثنين على حسابه في موقع تويتر "قواتنا تجدد الالتزام بالعمل مع الشركاء في التحالف الدولي لمحاربة داعش".

واضاف ان ""قسد" قوة سورية مهمتها الدفاع عن مكاسب الشعب السوري، وليست ولن تكون قوة تهدد استقرار جيرانها".

وتأتي تصريحات عبدي بعد نحو أسبوع من توجيه القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، محمود برخدان تهديدات لإقليم كوردستان وقوات البيشمركة بالتدخل العسكري لصالح مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.