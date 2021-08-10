اقتصاد

مدير شركة الكهرباء الايرانية: تعليق تصدير الكهرباء للعراق

تعليق صادرات الكهرباء يعود لضرورة سد احتياجات البلاد داخليا.
author_image آريان ابراهيم شوكت
مدير شركة الكهرباء الايرانية: تعليق تصدير الكهرباء للعراق
مدير شركة الكهرباء الايرانية: تعليق تصدير الكهرباء للعراق
إيران

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المدير التنفيذي لشركة ادارة الكهرباء الايرانية عن تعليق تصدير الكهرباء للعراق.

وأوضح " مصطفى رجبي مشهدي" عصر الاثنين،9 آب (أغسطس) 2021 أن تعليق الصادرات يعود لضرورة سد احتياجات البلاد داخليا.

واستطرد أنه في السنة المالية المنتنهية 20 مارس/آذار 2021، تم تصدير نحو ألفي ميغاواط كهرباء، أما هذه السنة وبسبب الاحتياجات المحلية انخفض الحجم التصدير الى 150 ميغاواط. (تنتهي السنة الجارية 20 مارس/آذار 2022).

ولدى العراق اتفاق مع إيران لاستيراد الطاقة الكهربائية، بواقع 1200 ميغاوات عبر 4 خطوط؛ وهي خط (خرمشهر – البصرة)، و(كرخة – العمارة)، و(كرمنشاه – ديالى)، و(سربيل زهاب – خانقين).

المصدر: وكالة انباء فارس

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