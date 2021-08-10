ارتفاع أسعار النفط بعد تراجعها منذ 3 اسابيع

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت أسعار النفط ما يزيد عن واحد بالمئة اليوم الثلاثاء،10 آب (اغسطس) 2021 لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة حين بلغت الأسعار أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع،

لكن المكاسب كانت محدودة على الأرجح بفعل مخاوف من أن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 وفرض قيود في الصين سيؤثران سلبا على طلب الوقود. وصعد خام برنت 84 سنتا أو ما يعادل 1.2 بالمئة إلى 69.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل 2.3 بالمئة أمس الاثنين. وصعد الخام الأمريكي 99 سنتا أو 1.5 بالمئة إلى 67.47

ومن المقرر صدور البيانات الشهرية لأسواق النفط العالمية من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، يوم الخميس المقبل، حيث ستشير البيانات إلى مدى خطورة التهديد الذي يمثله انتشار السلالة دلتا على الطلب العالمي على الطاقة.