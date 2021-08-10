سیاسة

المحكمة الاتحادية: ارتباط مفوضية حقوق الانسان بالبرلمان غير دستوري

عدم دستورية ارتباط مفوضية حقوق الانسان بمجلس النواب
author_image آريان ابراهيم شوكت
المحكمة الاتحادية: ارتباط مفوضية حقوق الانسان بالبرلمان غير دستوري
المحكمة الاتحادية: ارتباط مفوضية حقوق الانسان بالبرلمان غير دستوري
العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء،10 آب (أغسطس) 2021 حسم 20 دعوى ضمن جدول أعمالها لشهر تموز الماضي، لافتة إلى حسم طلبات تتعلق بطعون دستورية معروضة أمامها خلال الفترة ذاتها.

وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان لها أن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت خلال جلساتها المنعقدة في شهر تموز الماضي قرارات عدة من ضمنها، قرارها الحاسم بالدعوى المرقمة (43/اتحادية \2019) والحكم بعدم دستورية المواد (2 /اولا) والمادة (12/خامساً) و(16/رابعاً) من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان المرقم (53) لسنة 2008،

وردت دعوى المدعي بخصوص المواد (2/ثانياً) و(6) و(7) و(8) و(8/ثانياً/و) و(12/رابعاً وسابعاً) و(13/اولاًوثانياً وثالثاً) و(14/ثالثاً) و(15/اولاً/9) و(15/ثانياًوثالثاً) و(16/اولاًوثانياً وثالثاً)من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (53) لسنة 2008"، مشيرا إلى "عدم دستورية ارتباط مفوضية حقوق الانسان بمجلس النواب".

 

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