سیاسة

السفير الأمريكي في بغداد يجدد التزام بلاده بدعم اقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان السفير الأمريكي الرئيس بارزاني الانتخابات العملية السياسية

أربيل (كوردستان 24)- جدد السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بدعم اقليم كوردستان والعراق عموما.

وجاء ذلك، خلال استقبال الرئيس مسعود بارزاني للسفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر والوفد المرافق  في أربيل.

وخلال اللقاء الذي حضره القنصل العام الأمريكي في أربيل روبيرت بالادينو، أشاد السفير الأمريكي بثقافة التعايش والتسامح الديني بين كافة المكونات الدينية والعراقية في اقليم كوردستان.

وتباحث الجانبان الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، فيما جدد ماثيو تولر التزام بلاده بدعم اقليم كوردستان وقوات البيشمركة والعراق بشكل عام.

واكد على اهمية تعزيز العلاقات بين اقليم كوردستان والولايات المتحدة الامريكية في المجالات الثقافية والاقتصادية والأكاديمية وكافة الاصعدة.

وتناول اللقاء الأوضاع العراقية والعملية السياسية والواقع الخدمي في البلاد، وكذلك الانتخابات العراقية المزمع اجراؤها في شهر تشرين الاول اكتوبر المقبل والتحديات التي تواجهها، وكذلك مرحلة ما بعد الاستحقاق الانتخابي والعلاقات بين القوى الكوردستانية والأطراف العراقية.

 

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