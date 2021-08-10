سیاسة

الخارجية العراقية تعلن عن وصول فؤاد حسين الى العاصمة الايرانية طهران

فؤاد حسين سيلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الإيرانيين
author_image آريان ابراهيم شوكت
الخارجية العراقية تعلن عن وصول فؤاد حسين الى العاصمة الايرانية طهران
الخارجية العراقية تعلن عن وصول فؤاد حسين الى العاصمة الايرانية طهران
العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف اليوم الثلاثاء 10 آب (اغسطس) 2021 عن وصول وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين والوفد المُرافق له إلى طهران .

وافاد المتحدث ان فؤاد حسين سيلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الإيرانيين، وسيناقش مواضيع تخص العلاقات الثنائية والوضع الأمني في المنطقة، بالإضافة إلى تسليم الدعوة المُوجهة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للرئيس الإيراني لحضور إجتماع القمة لدول الجوار العراقي.

ويرافق وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رائد جوحي، ورئيس دائرة الدول المجاورة في وزارة الخارجيَّة احسان العوادي.

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