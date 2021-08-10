سیاسة

منذ استئناف العلاقات..غدا يزور وزير الخارجية الإسرائيلي المغرب.

في اليوم الثاني من الزيارة، سيفتتح وزير الخارجية الإسرائيلي مكتب الاتصال الإسرائيلي، بالرباط
author_image آريان ابراهيم شوكت
منذ استئناف العلاقات..غدا يزور وزير الخارجية الإسرائيلي المغرب
منذ استئناف العلاقات..غدا يزور وزير الخارجية الإسرائيلي المغرب
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- يفتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الخميس، مكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة المغربية الرباط، التي يصل إليها غدا الأربعاء،11 آب (أغسطس) 2021 في أول زيارة رسمية لوزير خارجية إسرائيلي، منذ الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين نهاية العام الماضي.

وقال موقع “إسرائيل 24” الإسرائيلي (الرسمي)، الثلاثاء، “يبدأ لابيد زيارته إلى المغرب يوم غد الأربعاء على أن تمتد إلى يوم الخميس، برفقة وفد يضم مسؤولين في قطاعات متعددة، من بينها السياحة والعمل والصحة”. وأضاف الموقع إن الزيارة سوف تُستهل “بزيارة ضريح الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني”.

وتابع “سيلتقي لابيد نظيره المغربي ناصر بوريطة، إذ من المقرر أن يتم توقيع 3 اتفاقيات لتعميق التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين”. وأضاف الموقع الإسرائيلي “ يُنتظر أن يلتقي مسؤولون إسرائيليون مع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي المغربية، نادية فتاح العلوي، ومسؤولين بوزارة الصحة المغربية، للتباحث بشأن مواجهة تداعيات وباء كورونا”.

وتابع “ في اليوم الثاني من الزيارة، سيفتتح وزير الخارجية الإسرائيلي مكتب الاتصال الإسرائيلي، بالرباط”. وأضاف “كما يتضمن برنامج الزيارة أيضا، إقامة الصلاة يوم الخميس المقبل في أحد معابد مدينة الدار البيضاء (اليهودية)، ثم يختتم الوفد الإسرائيلي زيارته بمؤتمر صحفي في أحد فنادق العاصمة الاقتصادية ”.

واستنادا إلى الموقع فإن آخر زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى المملكة المغربية، كانت قبل 18 عاما، وهي الزيارة التي قام بها وزير الخارجية آنذاك سليفان شالوم في عام 2003.

 

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