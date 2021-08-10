كوردستان تسجل أكثر من ألفي إصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من ألفي اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم تسجيل 2069 اصابة جديدة، توزعت كالتالي: 673 في أربيل و734 في السليمانية و488 في دهوك و70 في حلبجة و43 في كرميان و61 في رابرين.

وتماثلت 967 حالة للشفاء معظمها في أربيل، فيما اكدت الوزارة تسجيل 19 حالة وفاة، 5 منها في أربيل و6 في السليمانية و5 في دهوك، 2 في كرميان وحالة في رابرين.

وبلغ اجمالي الإصابات 258070 اصابة، شفي منها 207193، فيما توفي حتى الآن 4970 شخصا.