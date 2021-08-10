صحة وبیئة

أربيل: حملة لقطع التجاوزات في محطات غسيل السيارات

نشدد على محاسبة المقصرين بغرامة مالية واغلاق الاماكن التي لم تلتزم بالتعليمات
author_image آريان ابراهيم شوكت
أربيل: حملة لقطع التجاوزات عن محطات غسيل السيارات
أربيل: حملة لقطع التجاوزات عن محطات غسيل السيارات
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بدأت في مدينة اربيل العاصمة, حملة واسعة لقطع المياه النظيفة, عن مراكز واماكن ومحطات غسيل السيارات, وضرورة قيام هذه الاماكن, لاحقا بتدوير المياه واعادة استخدام المياه المعاد تدويرها, مرة اخرى وذلك توفيرا للمياه الصالحة للشرب, في وقت يعاني جزء من احياء اربيل, من نقص المياه الصحية النظيفة, بسب موجة الجفاف في العام الحالي, وانخفاض مناسيب ومستوى الانهار والمياه الجوفية.

وفي هذا الصدد, أعلنت رئاسة بلدية اربيل" بعد عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة, بين بلدية اربيل ومحافظة اربيل قررنا, بدا حملة شاملة لقطع التجاوزات, وقطع المياه النظيفة عن محطات, ومعارض واماكن غسل السيارات " .

وأضافت رئاسة بلدية اربيل " ولغرض تطبيق القرار, تتابع فرق بلدية أربيل بشكل مكثف, كافة اماكن غسل السيارات, وتستوجب على كافة مراكز غسيل السيارات, تطبيق التعليمات الجديدة برمتها, خلال اسبوع واحد, وذلك عن طريق تاسيس آلية لتدوير واعادة استخدام المياه, المعاد تدويرها مرة ثانية وبعكس ذلك, يتم محاسبة المقصرين بغرامة مالية, واغلاق الاماكن التي لم تلتزم بتعليمات المحافظة والبلدية "  

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف