أربيل: حملة لقطع التجاوزات في محطات غسيل السيارات

أربيل (كوردستان 24)- بدأت في مدينة اربيل العاصمة, حملة واسعة لقطع المياه النظيفة, عن مراكز واماكن ومحطات غسيل السيارات, وضرورة قيام هذه الاماكن, لاحقا بتدوير المياه واعادة استخدام المياه المعاد تدويرها, مرة اخرى وذلك توفيرا للمياه الصالحة للشرب, في وقت يعاني جزء من احياء اربيل, من نقص المياه الصحية النظيفة, بسب موجة الجفاف في العام الحالي, وانخفاض مناسيب ومستوى الانهار والمياه الجوفية.

وفي هذا الصدد, أعلنت رئاسة بلدية اربيل" بعد عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة, بين بلدية اربيل ومحافظة اربيل قررنا, بدا حملة شاملة لقطع التجاوزات, وقطع المياه النظيفة عن محطات, ومعارض واماكن غسل السيارات " .

وأضافت رئاسة بلدية اربيل " ولغرض تطبيق القرار, تتابع فرق بلدية أربيل بشكل مكثف, كافة اماكن غسل السيارات, وتستوجب على كافة مراكز غسيل السيارات, تطبيق التعليمات الجديدة برمتها, خلال اسبوع واحد, وذلك عن طريق تاسيس آلية لتدوير واعادة استخدام المياه, المعاد تدويرها مرة ثانية وبعكس ذلك, يتم محاسبة المقصرين بغرامة مالية, واغلاق الاماكن التي لم تلتزم بتعليمات المحافظة والبلدية "