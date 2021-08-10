أوروبا ترحب بتعليق الرحلات الجوية من العراق إلى بيلاروسيا

أربيل (كوردستان 24)- أبدى الاتحاد الأوروبي ترحيبه بتعليق السلطات العراقية الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا لتفادي تدفق مزيد من المهاجرين إلى ليتوانيا.

يأتي هذا بعد أن مارست أوروبا ضغوطاً دبلوماسية على بغداد من أجل تعليق الرحلات إلى بيلاروسيا، خاصة وأن السلطات في مينسك تقوم بتسهيل عبور المهاجرين الواصلين من العراق بشكل غير قانوني نحو ليتوانيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي تواجه مشكلة في التعامل معهم.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بيتر ستانو في مؤتمر صحفي "يسعدنا أن نرى موقفاً بناءً للغاية من جانب الشركاء العراقيين".

وتابع "نحن قلقون جداً من أن الشركاء العراقيين يدركون مدى أهمية هذه القضية بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

وأعرب أعن أمله بأن "يستقر الوضع" عندما يتعلق الأمر بالرحلات الجوية بين بغداد ومينسك.

ووصل نحو 4000 مهاجر، معظمهم عراقيون، إلى ليتوانيا عبر بيلاروسيا منذ مطلع العام الجاري.

ويعتقد الاتحاد الأوروبي أنها عملية انتقامية من قبل الرئيس الكسندر لوكاشينكو، الذي تخضع دولته لعقوبات أوروبية.