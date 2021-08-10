نيجيرفان بارزاني والسفير الأمريكي يبحثان آخر المستجدات في العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء ١٠ آب ٢٠٢١، سعادة ماثيو تولر سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق.

وقد بحثا في اجتماع الحوار الاستراتيجي العراقي – الأمريكي والاتفاق بين الجانبين وإعادة صياغة علاقاتهما والمرحلة القادمة منها، الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان والعراق عموماً، الانتخابات العراقية القادمة ومستقبل العملية السياسية في البلد، آخر مستجدات الحرب ضد الإرهاب ومواجهة داعش ومخاطره، تفشي وباء كوفيد-١٩ وحملة التلقيح ضد المرض.

وخلال الاجتماع الذي حضره السيد روبرت بالادينو القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان، تم التأكيد على أهمية مشاركة إقليم كوردستان في الحوار الاستراتيجي العراقي- الأمريكي، إعادة تنظيم علاقات العراق مع أمريكا في إطار هذا الحوار وعلى أساس المصالح المشتركة.

وعد نيجيرفان بارزاني الحوار الاستراتيجي العراقي- الأمريكي مهماً، ليس من الجانب العسكري والدفاعي فحسب، بل ومن الجوانب الثقافية والاقتصادية والتربوية والمجالات الأخرى أيضاً لمساعدة العراق ودعمه. من جانبه، أكد سعادة السفير الأمريكي التزام بلاده بمساندة العراق وإقليم كوردستان والتعاون مع الجيش العراقي والبيشمركة، وقال: تنظر أمريكا إلى العراق من منطلق الاهتمام باستقرار المنطقة.

وفي جانب آخر من الاجتماع، أشار السفير الأمريكي إلى اجتماعه اليوم مع مجموعة من الناشطات وممثلي الأديان والمذاهب المتنوعة في إقليم كوردستان والمستفيدين من أحد برامج بلده الذي يساعد الشباب في مجالات مختلفة ويؤمن التنمية البشرية للعراق وإقليم كوردستان، وإلى جانب إشادته بثقافة التعايش وقبول الآخر والتسامح في إقليم كوردستان، أكد الجانبان على أهمية حماية هذه الثقافة والحقوق والحريات.

طريقة وأهمية تنفيذ اتفاقية تطبيع أوضاع سنجار بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، علاقات العراق وإقليم كوردستان مع دول الجوار، الأوضاع في سوريا، أهمية الأمان والاستقرار وأحدث التطورات في المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين، شغلت محوراً آخر للاجتماع.