الجيش يطلق عملية عسكرية في صحراء الرطبة لـ"ملاحقة بقايا داعش"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القوات العراقية الأربعاء الشروع بتنفيذ عملية أمنية في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار لـ"ملاحقة بقايا داعش".

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان "شرعت قطعات من الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع فجر اليوم، بتنفيذ عملية أمنية واسعة في صحراء الرطبة ضمن قاطع عمليات الأنبار، بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي".

وأشارت إلى أن العملية انطلقت "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبناءً على جهود واستطلاع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية".

وجاء في البيان "تأتي هذه العملية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية والبحث عن أوكارهم ولتطهير المناطق ضمن قاطع المسؤولية".