تراجع جديد للدولار في أسواق إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء تراجعاً أمام العملة المحلية في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في بورصة الربيل هذا اليوم

100 دولار = 147900 دينار

100 يورو = 174000 دينار

100 جنيه إسترليني = 204000 دينار

100 ليرة تركية = 17000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5700 دينار

دينار أردني واحد = 2080 ديناراً

أسعار الذهب في إقليم كوردستان هذا اليوم

مثقال عيار 24 = 412000 دينار

مثقال عيار 21 = 364000 دينار

مثقال عيار 18 = 310000 دينار