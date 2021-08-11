تراجع جديد للدولار في أسواق إقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء تراجعاً أمام العملة المحلية في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في بورصة الربيل هذا اليوم
100 دولار = 147900 دينار
100 يورو = 174000 دينار
100 جنيه إسترليني = 204000 دينار
100 ليرة تركية = 17000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5700 دينار
دينار أردني واحد = 2080 ديناراً
أسعار الذهب في إقليم كوردستان هذا اليوم
مثقال عيار 24 = 412000 دينار
مثقال عيار 21 = 364000 دينار
مثقال عيار 18 = 310000 دينار