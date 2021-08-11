صحة وبیئة

الأنواء تكشف حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة في كوردستان

من المتوقع أن ترتفع الحرارة عن اليوم السابق بدرجة واحدة
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان حالة الطقس

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان الأربعاء عن توقعاتها لحالة الطقس في الساعات الثماني والأربعين المقبلة.

وقالت المديرية في تقريرها اليومي، إن سماء الإقليم ستكون هذا اليوم صافية، فيما ستسجل أربيل درجة حرارة بواقع 41 درجة مئوية، والسليمانية وحلجبة 42 درجة مئوية.

أما في دهوك فتوقعت مديرية الأنواء تسجيل 40 درجة، وفي كركوك 43 درجة مئوية.

وحول توقعات الطقس غداً، توقعت مديرية الأنواء الجوية أن تكون السماء صافية إلى غائمة جزئياً.

ومن المتوقع أن ترتفع الحرارة عن اليوم السابق بدرجة واحدة.

 

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