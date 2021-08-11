وزير صحة إقليم كوردستان يتحدث عن موعد "اللقاح الإلزامي"

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي، إن 9 بالمئة فقط من سكان الإقليم قد تلقوا اللقاحات المضادة لوباء كورونا حتى الآن.

وأضاف البرزنجي في مقابلة مع كوردستان 24، أن نحو 600 ألف شخص سجلوا أسماءهم لتلقي اللقاحات، مشيراً إلى أن التطعيمات ليست إلزامية لغاية الآن.

وتابع "لكن سيكون تلقي اللقاح إلزامياً في المستقبل، ويجب على جميع المواطنين التطعيم".

وأشار الوزير إلى أن إقليم كوردستان تسلم 600 ألف جرعة من اللقاح، فيما ستصل إليه 100 ألف جرعة أخرى في "القريب العاجل" من نوع سينوفارم.

ولفت إلى أن إقليم كوردستان يوفر لمواطنيه ثلاثة أنواع من اللقاحات، ولا سيما أسترازينكيا وفايزر، بالإضافة إلى اللقاح الصيني، مثلما هو الحال في معظم مناطق العراق.

وقال إن التطعيم يشمل الفئات العمرية التي تزيد عن 18 عاماً وبمجموع إجمالي يصل إلى ثلاثة ملايين و256 ألف نسمة، مبيناً أن 651 ألف شخص سيتلقون الجرعة الثانية بحلول نهاية العام.

وتابع "نحن بحاجة إلى أكثر من مليون و300 ألف جرعة لقاح، لكننا لم نتلق سوى 600 ألف جرعة لغاية الآن" عبر وزارة الصحة الاتحادية.

وتطرق الوزير إلى أسباب عدم إقبال الناس على اللقاح الصيني، وقال إن أوروبا لم تعترف باللقاح ولن تمنح تأشيرة الدخول لمن تلقاه في مسألة السفير ودخول أراضيها.

ونوّه إلى أن الإقبال على تلقي اللقاحات أخذ يتزايد يوم بعد آخر، وأكد عدم تسجيل أي أعراض جانبية في الإقليم بين متلقي اللقاحات.