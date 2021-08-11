صحة وبیئة

بروفيسور بريطاني: المشكلة هي أن فيروس كورونا ليس مثل فيروس الحصبة

عند اللقاح: فيروس الحصبة لن يستطيع أن ينتقل إلى الآخرين، ولكن متحور "دلتا" يصيب من تلقوا اللقاح
author_image آريان ابراهيم شوكت
بروفيسور بريطاني: المشكلة هي أن فيروس كورونا ليس مثل فيروس الحصبة
بروفيسور بريطاني: المشكلة هي أن فيروس كورونا ليس مثل فيروس الحصبة
العالم

أربيل (كوردستان 24)- أعرب البروفيسور البريطاني أندرو بولارد عن رأيه بأن متحور "دلتا" من فيروس كورونا يجعل من المستحيل تحقيق مناعة القطيع.

وقال بولارد، الذي يترأس مجموعة علماء جامعة أوكسفورد التي طورت لقاحا مضادا لفيروس كورونا بالتعاون مع شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، خلال اجتماع مع نواب في البرلمان البريطاني، إن "المشكلة هي أن هذا الفيروس ليس مثل فيروس الحصبة".

وتابع: "لو تم تطعيم 95% من السكان من الحصبة، فإن فيروس الحصبة لن يستطيع أن ينتقل إلى الآخرين، ولكن متحور "دلتا" يصيب من تلقوا اللقاح". وأشار إلى أن من لم يتلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا سيصابون بالفيروس عاجلا أم آجلا، ولا توجد وسائل لإيقاف انتقاله بشكل كامل.

وأضاف أن اللقاحات المتوفرة فعالة في ما يخص الحماية من المرض الشديد والوفيات، ولكن ليس من الإصابة بالفيروس. وأشار إلى أنه حتى في حال انخفاض عدد الأجسام المضادة بعد مرور فترة معينة من التطعيم، سيوفر الجهاز المناعي للإنسان قدرا معينا من الحماية من الفيروس خلال فترة طويلة.

يذكر أن متحور "دلتا" من فيروس كورونا، الذي تم اكتشافه في الهند لأول مرة، يتميز بفترة حضانة قصيرة وقدرة عالية على الانتقال، ويتسبب بمرض أكثر شدة.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف