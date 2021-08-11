واشنطن تسلم دفعة من أدوات مكافحة كورونا لحرس الحدود في كوردستان وعموم العراق

أربيل (كوردستان 24)- قالت الولايات المتحدة الأربعاء إنها سلمت دفعة جديدة من المستلزمات الصحية الخاصة بمكافحة كورونا لضباط الجمارك وحرس الحدود في إقليم كوردستان وعموم العراق.

جاء ذلك على لسان السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل مع هيئة الجمارك في إقليم كوردستان.

وأعلن تولر عن وصول الدفعة الصحية والتي اشتملت على كمامات وبدلات ونظارات واقية فضلاً عن قفازات في مسعى يهدف للتخفيف من مخاطر تفشي الوباء خلال التعامل مع المسافرين.

وقال تولر في المؤتمر الذي بثته كوردستان 24، إن الدفعة التي منحتها الولايات المتحدة للعراق وإقليم كوردستان هي جزء من برنامج الخارجية الخاص بأمن الحدود.

وفي إطار حوارها الإستراتيجي مع العراق، قالت الولايات المتحدة إن ستزود وزارة الصحة الاتحادية بنصف مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد للفيروس.

وأضاف أن بلاده ساعدت العراق بأكثر من 60 مليون دولار لمكافحة الجائحة إلى الآن.

وقال إن مراكز بلاده ستساعد العاملين في القطاع الصحي العراقي للسيطرة على الوباء في العراق.

وسجل العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان، أكثر من 1.7 مليون إصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن 20 ألف حالة وفاة منذ ظهور الوباء في البلاد في آذار مارس 2020.