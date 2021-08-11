اقتصاد

استمرار ارتفاع أسعار النفط

جاء الارتفاع بعد أن كشف مصدران في سوق الطاقة عن أن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة قد هبطت
author_image آريان ابراهيم شوكت
استمرار ارتفاع أسعار النفط
استمرار ارتفاع أسعار النفط
العالم

أربيل (كوردستان 24)- واصلت أسعار النفط الارتفاع، خلال تعاملات اليوم الأربعاء،11 آب (اغسطس) 2021 بعد بيانات أظهرت تراجعا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.47% إلى 68.61 دولار للبرميل. فيما زادت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.55% إلى 71.02 دولار للبرميل، وفقا لموقع “بلومبرغ”.


وجاء الارتفاع بعد أن كشف مصدران في سوق الطاقة عن أن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي وبحسب المصدرين، فقد أشارت بيانات معهد البترول إلى أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 816 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 6 أغسطس 2021،

بينما هبطت مخزونات البنزين 1.1 مليون برميل. وسجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زيادة قدرها 673 الف برميل.

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