العراق يرفع انتاجه النفطي بما في ذلك تدفقات اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- رفع العراق التزامه بحصص اوبك + إلى 0.7٪ وفق أحدث مسح لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس الدولية المعنية بالطاقة.

وقالت الشركة في أحدث تقرير لها، ان ارتفاع إنتاج العراق النفطي، بما في ذلك التدفقات من إقليم كوردستان، إلى 0.6٪ على أساس شهري في تموز. واضافت، إن "العراق ثاني أكبر منتج في أوبك انتج 3.886 مليون برميل في اليوم في المتوسط في شهر تموز، مقارنة مع 3.862 مليون برميل في اليوم في حزيران، وبنسبة ارتفاع بلغت نسبتها 0.6%".

وارتفعت حصة العراق من أوبك + إلى 4.016 مليون برميل في اليوم في تموز من 3.954 مليون برميل في اليوم في حزيران مع استمرار اوبك+ في رفع سقف الإنتاج. وأضافت أن "إجمالي الصادرات العراقية لشهر تموز ارتفع بنسبة 0.7٪ إلى 3.344 مليون برميل في اليوم. وأشارت إلى أن "الاستخدام المحلي الذي يشمل حرق النفط الخام وتشغيل المصافي ، انخفض بنسبة 17.5٪ إلى 501 ألف برميل في اليوم".

والعراق أحد الدول الخمس التي تفاوضت على خط أساس أعلى لحصته، والتي سترتفع من 4.653 مليون برميل في اليوم حتى نيسان 2022 إلى 4.803 مليون برميل في اليوم اعتبارًا من ايار 2022.