واشنطن بوست: الادارة الامريكية لاتستبعد سقوط كابول بيد طالبان

أربيل (كوردستان 24)- أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الأربعاء، 11 آب أغسطس (2021) بأن الإدارة الأمريكية لا تستبعد سقوط العاصمة الأفغانية، كابول، في أيدي مقاتلي حركة طالبان في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر عسكرية مطلعة، قولها إن القوات الأمريكية تشير إلى سيناريو سقوط العاصمة الأفغانية خلال 90 يوما، فيما أشارت مصادر أخرى إلى فترة شهر واحد. ووفقا لمصادر الصحيفة، فإن الوضع في البلاد ساء بشكل كبير منذ حزيران/يونيو، وحينها، وبحسب التوقعات، كان يُعتقد أنه بعد انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان، قد تسقط عاصمة هذا البلد في غضون 6 أشهر.

هذا وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أمس الثلاثاء،10 آب 2021 أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يعتبر استيلاء حركة طالبان المتشددة على كابول أمرا لا مفر منه، ويدعو القوات الأفغانية للتصدي بمساعدة الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه غير نادم على سحب قوات بلاده من أفغانستان، على الرغم من الهجوم النشط للمسلحين الذي بدأ منذ فترة قصيرة.

يأتي ذلك، في ظل تحولات متسارعة ووسط هجمات وتقدم لافت لحركة طالبان في محاور عدة في أفغانستان، إذ تشهد الساحة الأفغانية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة طالبان، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد، تشمل أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ومراكز التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.