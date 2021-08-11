وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يلتقي نظيره الباكستاني

أربيل (كوردستان 24)- التقى اليوم الاربعاء 11 آب (اغسطس) 2021 وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين نظيره الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي في إسلام آباد، وبحث الجانبان سُبُل تعزيز ، وتطوير العلاقات الثنائية بين العراق وباكستان في المسائل ذات الاهتمام المُشترَك.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحّاف في بيان لوزارة الخارجية، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين التقى نظيره الباكستانيّ مخدوم شاه محمود قريشي في إسلام آباد".

ومن المنتظر أن يسلم وزير الخارجية العراقي، دعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، للرئيس الباكستاني بشأن حضور اجتماع قمة دول جوار العراق المزمع عقدها نهاية الشهر الحالي.

ويسعى العراق لاحتضان قمة على مستوى قادة دول الجوار بهدف تقليل التوتر في المنطقة وتركيز الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية.