سیاسة

عضو الكونغرس الامريكي: عرفانا بالجميل نسعى دائما للبقاء في كوردستان

نحن داخل الكونغرس الامريكي ندعم الشعب الكوردي بكل قوتنا ولاندير ظهورنا أبدا للشعب الكوردي المضحي
author_image آريان ابراهيم شوكت
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- في مقابلة مع كوردستان24 قال العضو الجمهوري في الكونغرس الامريكي كريس كرين " نفعل كل مابوسعنا في الكونغرس الامريكي لبقاء القوات الامريكية في اقليم كوردستان وذلك ردا للجميل وتقديرا لما رأيناه من الشعب الكوردي من تضحيات جسيمة قدمها مقاتلو قوات البيشمركة في معركة الحرب ضد الارهاب.

وأضاف عضو الكونغرس الامريكي قائلا" أتمنى ان لاتكرر الادارة الامريكية هذه المرة أيضا خطأ عام 2011 بانسحاب قواتها من العراق والذي أحدث تدهورا وارتباكا وحالة عدم الاستقرار في العراق ومثلما يتكرر هذا السيناريو الان في افغانستان".

واوضح كريس كرين " نحن داخل الكونغرس الامريكي ندعم الشعب الكوردي بكل قوتنا ولاندير ظهورنا أبدا للشعب الكوردي المضحي خاصة في اوقات المحن ونسعى دائما للبقاء في اقليم كوردستان عرفانا منا بالجميل وتقديرا لتضحيات الشعب الكوردي وقوات البيشمركة الكوردية"

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