سیاسة

داعش يستهدف مصادر القوات العراقية في المناطق المحررة

تنظيم داعش قام في الأشهر الأخيرة باستهداف بعض المتعاونين مع القوات الأمنية
author_image آريان ابراهيم شوكت
داعش يستهدف مصادر القوات العراقية في المناطق المحررة
داعش يستهدف مصادر القوات العراقية في المناطق المحررة
العراق

أربيل (كوردستان 24)- كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء،11 آب (اغسطس) 2021 أن تنظيم "داعش" يخطط لاستهداف مصادر المعلومات للقوات الأمنية العراقية في المناطق المحررة، التي كانت تخضع سابقا لسيطرة داعش.

وقال المصدر إن "تنظيم داعش قام في الأشهر الأخيرة باستهداف بعض المتعاونين مع القوات الأمنية أو الذين تعاونوا معها خلال عمليات التحرير، في محاولة منه للانتقام والحد من المعلومات التي تتابع تحركات عناصره".

وأضاف، أن "المعلومات المتوفرة لدى القوات العراقية، تشير إلى أن التنظيم يخطط للقيام بعمليات انتقامية ممنهجة ضد المصادر الأمنية في المناطق المحررة".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تعتمد في عملياتها ضد تنظيم "داعش" على سكان محليين يتعاونون معها في إيصال المعلومات عن عناصر التنظيم وتحركاتهم.

المصدر: روسيا اليوم

 

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