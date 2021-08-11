المباشرة بنقل 2424 ملف تقاعدي من وزارة البيشمركة الى وزارة المالية

أربيل (كوردستان 24)- في اطار الاستمرار في تنفيذ حزمة الاصلاحات الادارية والاقتصادية والمالية التي تباناها حكومة الاقليم, بالطريقة التي تخدم كافة شرائح اقليم كوردستان, ومن ضمنها فئة المتقاعدين داخل وزارة البيشمركة, تمت المباشرة بنقل مايقارب 2500 ملف تقاعدي لقوات البيشمركة, الى وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان.

وفي هذا الصدد, أبلغ رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس وزراء اقليم كوردستان, الدكتور عبدالحكيم خسرو كوردستان24 " في اطار تنفيذ الاصلاحات الادارية والاقتصادية والمالية, وبعد عمل متواصل طوال الفترة الماضية, في جميع ملفات المتقاعدين وبعد دراسة مستفيضة ودقيقة, لهذه الملفات,

وفق التعليمات القانونية, من أجل اعطاء كل ذي حق حقه, تم تصفية هذه الملفات التقاعدية, بما ينسجم مع قوانين الاصلاحات الصادرة, في عام 2020 وتم اليوم المباشرة بنقل 2424 ملف تقاعدي, للمتوفين من البيشمركة, والمتقاعدين باسباب صحية ونقل ملفاتهم. الى وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان"