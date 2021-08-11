مجلس الشيوخ الامريكي يقر ميزانية من بين الأضخم في التاريخ

أربيل (كوردستان 24)- أقر مجلس الشيوخ الامريكي خطة ميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار في وقتٍ مبكر من يوم الأربعاء، 11 آب (اغسطس) 2021 وهي الخطوة الأولى في عملية شاقة للسماح للديمقراطيين بدفع حزمة شاملة من التعليم والرعاية الصحية والمناخ وغيرها من الأحكام دون دعم الحزب الجمهوري.

وجاء التصويت للديمقراطيين فقط، بنسبة 50-49، بعد يوم واحد من تمرير مجلس الشيوخ لحزمة بنية تحتية من الحزبين بحوالي 1 تريليون دولار. ويعد ذلك انتصارًا أوليًا للرئيس بايدن والديمقراطيين في الكونجرس الذين يسعون لتمرير أكبر قدر ممكن من أجندتهم التشريعية هذا العام، قبل أن تتجاوز انتخابات التجديد النصفي العام المقبل مبنى الكابيتول هيل.

وقال رئيس لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ بيرني ساندرز "سيطلب هذا التشريع من الأثرياء والأقوياء البدء في دفع نصيبهم العادل من الضرائب حتى نتمكن من تلبية احتياجات الأسر العاملة وكبار السن والأطفال والمرضى والفقراء"،

لكن الديمقراطيين ، الذين لديهم قوة ضئيلة في كلا المجلسين، سيواجهون خيارات ومفاوضات صعبة، عند عملهم على تحويل هذه الخطة إلى تشريعات مفصلة تدخل في حيز التنفيذ.