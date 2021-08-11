سیاسة

قريبا الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مخمور

في مراسيم خاصة يتم فتح مقرات الحزب
author_image آريان ابراهيم شوكت
قريبا الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مخمور
قريبا الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مخمور
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- صرح مسؤول الفرع 23 للحزب الديمقراطي الكوردستاني كرمانج عبدالله لكوردستان24: أن الحزب الديمقراطي سيعود قريبا الى قضاء مخمور.

واضاف مسؤول الفرع" اضافة الى فتح مقراتنا في مخمور فمن المقرر ان يباشر الحزب الديمقراطي الكوردستاني بفتح مقرات الحزب في ناحية سركران لكن بعد الانتهاء من عملية اعادة تاهيل وترميم واعمار مقرات الحزب"

واوضح كرمانج عبدالله" في القريب العاجل سنفتح مقراتنا في قضاء مخمور وناحية سركران في مراسيم احتفالية خاصة لكن بعد اكتمال أعمال صيانة وترميم مقرات الحزب في هذه المناطق"

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