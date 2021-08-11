العراق لم يوجه دعوة للرئيس السوري بشار الاسد لحضور مؤتمر بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكد مصدر عراقي، اليوم الأربعاء، 11 (أغسطس) 2021 أن بغداد لم توجه حتى الآن دعوة للرئيس السوري بشار الأسد لحضور مؤتمر قادة دول الجوار العراقي.

وقال المصدر لروسيا اليوم، إن " الدعوات التي وجهت لعدد من قادة الدول، لم تتضمن اسم الرئيس السوري بشار الأسد حتى الآن". وأضاف: " لا يوجد هناك أي قرار عراقي أو دولي لتوجيه الدعوة للأسد لحضور المؤتمر".

ويستعد العراق لاستضافة أول مؤتمر لدول الجوار الإقليمي نهاية الشهر الجاري، يأتي هذا اللقاء بعد قرابة عقدين من الزمان منذ العام 2003 وأرسلت بغداد دعوات لملك الأردن والرئيس التركي، والعاهل السعودي وقادة دول أخرى لحضور المؤتمر المقرر إجراؤه في 28 أو 29 من الشهر الحالي.