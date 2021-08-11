سیاسة

العراق لم يوجه دعوة للرئيس السوري بشار الاسد لحضور مؤتمر بغداد

لا يوجد هناك أي قرار عراقي أو دولي لتوجيه الدعوة للأسد لحضور المؤتمر
author_image آريان ابراهيم شوكت
العراق لم يوجه دعوة للرئيس السوري بشار الاسد لحضور مؤتمر بغداد
العراق لم يوجه دعوة للرئيس السوري بشار الاسد لحضور مؤتمر بغداد
سوریا

أربيل (كوردستان 24)- أكد مصدر عراقي، اليوم الأربعاء، 11 (أغسطس) 2021 أن بغداد لم توجه حتى الآن دعوة للرئيس السوري بشار الأسد لحضور مؤتمر قادة دول الجوار العراقي.

وقال المصدر لروسيا اليوم، إن " الدعوات التي وجهت لعدد من قادة الدول، لم تتضمن اسم الرئيس السوري بشار الأسد حتى الآن". وأضاف: " لا يوجد هناك أي قرار عراقي أو دولي لتوجيه الدعوة للأسد لحضور المؤتمر".

ويستعد العراق لاستضافة أول مؤتمر لدول الجوار الإقليمي نهاية الشهر الجاري، يأتي هذا اللقاء بعد قرابة عقدين من الزمان منذ العام 2003 وأرسلت بغداد دعوات لملك الأردن والرئيس التركي، والعاهل السعودي وقادة دول أخرى لحضور المؤتمر المقرر إجراؤه في 28 أو 29 من الشهر الحالي.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف