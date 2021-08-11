منظمة العفو الدولية: القوات الاثيوبية والاريترية اغتصبت مئات النساء والفتيات

أربيل (كوردستان 24)- أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر اليوم الأربعاء 11 آب (أغسطس) 2021 أن القوات الاثيوبية والاريترية اغتصبت مئات النساء والفتيات في منطقة تيغراي التي تشهد حربا وفرضت على بعض الضحايا العبودية الجنسية وتشويه أعضاء.

ويوثق التقرير الذي أعد استنادا إلى مقابلات مع 63 ضحية الفظاعات التي فتحت السلطات الاثيوبية تحقيقا فيها، فيما أدين ثلاثة جنود حتى الآن بتهمة الاغتصاب ويلاحق 25 آخرون بتهمة "العنف الجنسي والاغتصاب".

وقالت بعض الناجيات إنهن تعرضن لاغتصاب جماعي فيما كن محتجزات طوال أسابيع وروت أخريات انهن اغتصبن أمام أفراد من عائلاتهن وتعرضن لعنف جنسي "تسبب لهن بإصابات دائمة قد لا يمكن علاجها" بحسب منظمة العفو الدولية.

وأوضحت الأمينة العامة لمنظمة العفو أنييس كالامار "من الواضح ان الاغتصاب والعنف الجنسي استخدما كسلاح حرب لإلحاق ضرر جسدي ونفسي دائم بالنساء والفتيات في تيغراي. تعرض المئات منهن لمعاملة وحشية تهدف الى إذلالهن وتجريدهن من إنسانيتهن".

وأضافت أن "فداحة وحجم الجرائم الجنسية المرتكبة تثير صدمة شديدة ويمكن أن ترقى الى مستوى جرائم حرب أو حتى جرائم ضد الإنسانية". وقالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من 1200 حالة عنف جنسي تم توثيقها من قبل المراكز الصحية في تيغراي، بين شباط وأبريل فقط.

ولا يعلم أحد الخسائر الحقيقية للصراع الذي استمر تسعة أشهر، حيث تعرض معظم المرافق الصحية في جميع أنحاء الإقليم، الذي يبلغ عدد سكانه 6 ملايين شخص، للنهب أو الدمار.