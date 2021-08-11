صفقة "باريس سان جرمان" مع ميسي تثير حفيظة الأوروبيين

أربيل (كوردستان 24)- أثارت صفقة تعاقد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جرمان، حفيظة أوساط كرة القدم الأوروبية التي عدتها "عبثية" وصكا على بياض لكل الأندية التي تملك الأموال في الاستحواذ على خيرة وأغلى اللاعبين في العالم.

ورغم الابتهاج الباريسي فقد أثار وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان حفيظة كرة القدم الأوروبية، والتي ترى فيها زيادة في عدم المساواة وفقدان القدرة التنافسية، وسط قلق من الهيمنة المالية لنادي العاصمة الفرنسية المملوك قطرياً، في سوق غير منظم "يستفيد منه الأقوى".

وإذا كانت فرنسا تنتظر بفارغ الصبر رؤية أفضل لاعب في العالم ست مرات يخوض مباراته الأولى في دوري "ليغ 1"، فإن بقية القارة العجوز تشكك بهذه الصفقة وتبعاتها.

في إنكلترا بشكل خاص، تحدثت معظم العناوين في وسائل الإعلام الأربعاء عن الطبيعة "العبثية" لصفقة من هذا النوع، وتساءلت صحيفة "غارديان" عن "كيف يعقل أن أعظم لاعب في جيله لا يتحكم في مسيرته؟"، معربة عن خيبة أمل لأن ميسي كان "آخر شيء نقي وجيد في عالم الانتقالات والاحتيال".

أما صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فتساءلت "متى سيقرر فيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) وويفا (الاتحاد الأوروبي للعبة) تنظيم مسألة ما إذا كان بإمكان الدولة امتلاك نادٍ لكرة القدم؟"، وذلك في إشارة منها إلى قطر للاستثمارات الرياضية التي تملك سان جرمان منذ عام 2011.

وفي اسبانيا استخدمت صحيفة "الموندو" شعار نادي برشلونة "ميس كي أون كلوب"، أي أكثر من نادٍ، لتنتقد سان جرمان ومالكيه القطريين بالقول "بي إس جي أكثر من نادٍ: الذراع الرياضي لقطر".