سیاسة

مسرور بارزاني: تنويع مصادر الدخل من أهم أولويات حكومة اقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
kurdistan24.net
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أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني،  اليوم الأربعاء، ان تنويع مصادر الدخل من أهم أولويات حكومة الاقليم، مشيرا الى أن هذه القضية متعلقة بمصير شعب كوردستان.

وجاء ذلك في مقطع فيديو، نشره رئيس حكومة الاقليم على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "بناء اقتصاد قوي ومتنوع من أجل مستقبل شعب كوردستان".

وقال مسرور بارزاني "تنويع مصادر الدخل من أهم واجبات حكومة اقليم كوردستان".

وفي قسم آخر من مقطع الفيديو أوضح رئيس حكومة الاقليم على استراتيجية الحكومة في حل المشاكل مؤكدا على أنه عدا تأمين رواتب الموظفين فإن تعزيز البنية التحتية وتقوية الاقتصاد من أهم اهداف الحكومة".

واكد رئيس حكومة اقليم كوردستان ان عمل الحكومة لا يقتصر على خدمة الأجيال المعاصرة بل لتأمين مستقبل مشرق للأجيال القادمة ايضا.

وتمكنت حكومة الاقليم بعد مضي أكثر من عامين على تشكيلها، من تأسيس العديد من المشاريع الخدمية وفي كافة المجالات وأهمها الصناعية والزراعية والسياحية والكهرباء والثروة المائية والحيوانية وغيرها.

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