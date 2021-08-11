الرئيس بارزاني والفياض يؤكدان أهمية التنسيق بين البيشمركة والقوات العراقية الإتحادية

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس مسعود بارزاني و رئيس هيئة الشعبي فالح الفياض، اليوم الأربعاء، على أهمية التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية الإتحادية من أجل حفظ الأمن وترسيخ الاستقرار في عموم البلاد.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس بارزاني للفياض والوفد المرافق في أربيل وفق ما أفاد بيان لمقر بارزاني.

وخلال الاجتماع تباحث الجانبان الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وناقشا آخر المستجدات في الأوضاع الأمنية، وتهديدات وتحركات فلول تنظيم داعش.