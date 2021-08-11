سیاسة

مسرور بارزاني يوجه بتخصيص أكثر من 7 مليارات دينار ونصف لحل مشكلة مياه الشرب في جمجمال

author_image سوار أحمد
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان جمجمال مياه الشرب مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء، بتخصيص أكثر من سبعة مليارات دينار ونصف، لحل مشكلة مياه الشرب في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية.

وذكر بيان من مكتب رئيس الحكومة ان مسرور بارزاني وجه بتخصيص 7 مليارات و680 مليون دينار، لحل مشكلة مياه الشرب في قضاء جمجمال.

وأوعز رئيس حكومة اقليم كوردستان الى المؤسسات الحكومية المعنية، بالقيام بما يلزم والبدء بالخطوات اللازم تنفيذها لحل المشكلة بشكل جذري، وعلى الخصوص تنفيذ مشروع ماء "غوبتبه – جمجمال".

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