داعش يهاجم الحشد الشعبي شمال صلاح الدين

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الخميس،12 آب (أغسطس) 2021 عن مقتل أحد أفراد الحشد الشعبي وجرح آخر اثر هجوم لتنظيم "داعش" شمالي المحافظة

وقال المصدر إن "عناصر من داعش هاجمت، في ساعة متقدمة من ليلة امس، نقاطا أمنية تابعة للواء 36 (اسود دجلة) من الحشد الشعبي في قرية السورة التابعة لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين،

مبيناً أن "أفراد الحشد ردوا على الهجوم مع وصول قوات اسناد من الشرطة الاتحادية فيما لاذ المهاجمون الدواعش بالفرار".

وتعد قرى الساحل الايسر للشرقاط من المناطق الساخنة أمنياً وتحوي خلايا متخفية ومفارز لتنظيم "داعش" وتتنقل في القرى الزراعية والوديان المفتوحة. ومن ناحية اخرى أعلن مصدر أمني عراقي عن مقتل 5 أفراد من منتسبي القوات الأمنية في مدينة بيجي بمحافظة صلاح الدين .

وقال المصدر إن 3 منتسبين من قيادة عمليات صلاح الدين وعنصرين من شرطة الطاقة قتلوا أثناء عملية مشتركة في منطقة 600 بمدينة بيجي. وأوضح المصدر أن مقتل أفراد الأمن تم أثناء محاولة تفكيك مخزن أسلحة