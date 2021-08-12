أثيل النجيفي: أمريكا تترك مستنقع العراق للايرانيين

أربيل (كوردستان 24)- خلال حديثه عن الاوضاع الحالية للعراق وانسحاب القوات الامريكية قال المحافظ الاسبق للموصل أثيل النجيفي لكوردستان24: منذ عام 2003 وحتى الان لم تحظى الانتخابات في العراق بتأييد جماهيري بدليل ان نسبة مشاركة المواطنين في السنوات المنصرمة لم تتجاوز 15% في حين تم تصديق نتائج الانتخابات.

وتابع النجيفي" صحيح ان هنالك الان مسعى لتاجيل الانتخابات وأرى ان الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر وبرأي ان المشاكل ستبدأ مابعد الانتخابات وهنالك احتمالية حدوث مشاكل بين الاطراف السياسية وقد تصل هذه المشاكل الى حدود الاشتباك المسلح"

وردا على سؤال كوردستان24 : فيما يقال ان النجيفي قد قال في وقت سابق لو انسحبت القوات الامريكية من العراق فلا ضير بمجيء القوات التركية الى العراق قال النجيفي" حديثي لم يكن بهذا الشكل لكني قلت بعد انسحاب امريكا من العراق يجب على دول المنطقة العمل على استقرار الاوضاع في العراق وبما ان تركيا وايران باعتبارهما من أقطاب دول المنطقة فعليهم تباحث ودراسة أوضاع المنطقة مابعد انسحاب القوات الامريكية. انا اعتقد ان تركيا سوف لاتتدخل في شؤون العراق لكن تكون لها ثقلها وتواجدها المعنوي من الناحية الاقتصادية والسياسية.

مضيفا" وعندما تنسحب الولايات المتحدة من العراق فانهم يتركون المستنقع العراقي للايرانيين"

وفيما يخص ملف سنجار وحزب العمال الكوردستاني قال المحافظ الاسبق لنينوى " ان مشكلة تواجد حزب العمال في العراق اكبر من طاقة العراق الحالية واصبحت هذه المشكلة الان محل بحث بين ايران وتركيا حصرا ومن الممكن انه بعد انسحاب القوات الامريكية فان تركيا وايران تجتمعان لحل مشاكل سنجار وحزب العمال الكوردستاني لكن بمحاذات ومراعاة المطالب العراقية"