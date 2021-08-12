مجهولون يحرقون تمثال الاديب والشاعر الكوردي المعروف هزار موكرياني

أربيل (كوردستان 24)- أقدم مجهولون, في احدى ساحات مدينة مهاباد في كوردستان ايران, على حرق تمثال الشاعر والاديب الكوردي المشهور هزار موكرياني.

وحسب الصور المنتشرة, في وسائل التواصل الاجتماعي فان أشخاص مجهولون يقومون, باشعال النار تحت التمثال مما تسبب في احراق جزء من التمثال. جدير بالذكر ان حوادث حرق وتشويه تماثيل ومراقد الشخصيات الكوردية من الفنانين والشعراء تكررت في مدينة مهاباد ففي الشهر الماضي قام مجهولون, بتشويه (شاهد) حجر مقبرة الفنان والمطرب الكوردي المعروف, محمد ماملى في مدينة مهاباد في كوردستان ايران.

هزار موكرياني(عبدالرحمن الشرفكندي) شاعر كوردي معروف ولد عام 1921 في مدينة مهاباد الكوردية في كوردستان ايران, وشارك كناشط سياسي وادبي في جمهورية مهاباد الكوردية, أثناء تاسيسها في 22-1-1946 في كوردستان ايران,

بقيادة القاضي محمد ومشاركة قيادات كوردية. وبعد سقوط جمهورية مهاباد اقام في السليمانية ثم في بغداد. توفي الشاعر في 21 شباط عام 1991 ووري الثرى في مقبرة مدينة مهاباد الكوردية.