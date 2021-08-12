تفجيرات أبراج الطاقة الكهربائية تصل كربلاء

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس،12 آب (أغسطس) 2021 عن تعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية في كربلاء إلى عمل تخريبي من خلال تفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر برجين لنقل الطاقة في المحافظة .

وذكرت الوزارة في بيان لها، ان "خطوط نقل الطاقة الكهربائية تعرضت هذا اليوم الموافق الثاني عشر من اب ٢٠٢١، الى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر برجين لنقل الطاقة في محافظة كربلاء".

مضيفا ان "الهجمة الارهابية التي حصلت فجر هذا اليوم عند تمام الساعة الرابعة فجراً تضمنت استهداف البرجين المرقمين ( ٥٠-٥١ ) لخطي ( مسيب - شمال كربلاء ) و ( مسيب - شرق كربلاء ) مما ادى الى سقوط البرجين المذكورين وخروج خطوط نقل الطاقة عن الخدمة".

وتابع البيان، "لقد كررت الوزارة عبر بياناتها وتصريحاتها ان ما تمر به خرج من طور الظروف الاستثنائية الطارئة وتحول الى حرب معلنة ضدها بكافة تفصيلاتها وهجماتها النوعية".