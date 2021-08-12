سیاسة

تفجيرات أبراج الطاقة الكهربائية تصل كربلاء

حرب معلنة ضد وزارة الكهرباء بكافة تفصيلاتها وهجماتها النوعية
author_image آريان ابراهيم شوكت
تفجيرات أبراج الطاقة الكهربائية تصل كربلاء
تفجيرات أبراج الطاقة الكهربائية تصل كربلاء
العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس،12 آب (أغسطس) 2021 عن تعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية في كربلاء إلى عمل تخريبي من خلال تفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر برجين لنقل الطاقة في المحافظة .

وذكرت الوزارة في بيان لها، ان "خطوط نقل الطاقة الكهربائية تعرضت هذا اليوم الموافق الثاني عشر من اب ٢٠٢١، الى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر برجين لنقل الطاقة في محافظة كربلاء".

مضيفا ان "الهجمة الارهابية التي حصلت فجر هذا اليوم عند تمام الساعة الرابعة فجراً تضمنت استهداف البرجين المرقمين ( ٥٠-٥١ ) لخطي ( مسيب - شمال كربلاء ) و ( مسيب - شرق كربلاء ) مما ادى الى سقوط البرجين المذكورين وخروج خطوط نقل الطاقة عن الخدمة".

وتابع البيان، "لقد كررت الوزارة عبر بياناتها وتصريحاتها ان ما تمر به خرج من طور الظروف الاستثنائية الطارئة وتحول الى حرب معلنة ضدها بكافة تفصيلاتها وهجماتها النوعية".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف