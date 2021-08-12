صحيفة أمريكية: واشنطن قد تغلق سفارتها في كابل

أربيل (كوردستان 24)- نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن هناك مناقشات داخل الإدارة الأمريكية بشأن إمكانية إغلاق سفارة الولايات المتحدة في كابل على خلفية تقدم حركة "طالبان" الأفغانية. وأشارت 3 مصادر إلى أن إغلاق السفارة أحد الخيارات التي تجري دراستها في الوقت الحالي.

وقال أحد المصادر إن الولايات المتحدة قد تجلي العاملين في سفارتها مع نهاية الشهر الجاري، بينما قال مصدر آخر إن هناك مناقشة مستمرة بشأن ما هو عدد الدبلوماسيين الذي يجب أن يبقوا في كابل. وأكد مسؤول في الخارجية الأمريكية أن الوزارة "ستقوم بتقييم المخاطر بشكل يومي وستتخذ القرارات لصالح العاملين في سفارتنا بشأن الحفاظ على أمانهم".

ويأتي ذلك على خلفية التقارير الإعلامية التي تشير إلى أن الاستخبارات العسكرية الأمريكية تتوقع سقوط كابل بأيدي حركة "طالبان" في غضون 90 يوما.

ومن ناحية اخرى سيطرت طالبان على مدينة غزنة الواقعة على بعد 150 كلم فقط عن كابول، لتصبح بذلك عاشر عاصمة ولاية أفغانية تسقط في أيدي المتمرّدين خلال أسبوع. وقال رئيس مجلس الولاية ناصر أحمد فقيري "سيطرت طالبان على مناطق المدينة الرئيسية -- مكتب الحاكم ومقر الشرطة والسجن". وأوضح أن معارك لا تزال دائرة في بعض مناطق المدينة وان طالبان "سيطرت على القسم الأكبر منها". كما اعلنت الحركة سيطرتها عليها.

وغزنة هي أقرب عاصمة ولاية من كابول تحتلها حركة طالبان منذ أن شنوا هجومهم في أيار/مايو مع بدء انسحاب القوات الأجنبية الذي من المقرر أن يستكمل بحلول نهاية الشهر الحالي.

وتقدمت طالبان بوتيرة سريعة في الأيام الأخيرة. وفي أسبوع واحد، سيطرت على 10 من أصل 34 عاصمة ولاية أفغانية، سبع منها في شمال البلاد، وهي منطقة كانت دائمًا تتصدى لهم في الماضي.