واشنطن بوست: صلاحية ملايين اللقاحات اوشكت على الانتهاء

أربيل (كوردستان 24)- أشارت صحيفة واشنطن بوست الامريكية إلى أن "صلاحية الملايين من الجرعات في المجمدات والثلاجات في جميع أنحاء العالم أوشكت على الانتهاء".

وقالت الصحيفة إن ملايين اللقاحات "التي تم تطويرها بسرعات قياسية تسير بهدوء نحو انتهاء الصلاحية". ويقول أطباء إن هناك نحو 200 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" في هولندا على وشك الانتهاء، وفي إسرائيل هناك 80 ألف جرعة منتهية الصلاحية من لقاح "فايزر"، وتم التخلص من 73 ألف جرعة لقاحات في بولندا،

وهناك نحو 160 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك" الروسي تمت إعادتها إلى روسيا من سلوفاكيا بعد أن شارفت صلاحيتها على الانتهاء، وفي الولايات المتحدة، تشير التقديرات إلى أن ولاية نورث كارولاينا وحدها بها نحو 800 ألف جرعة ستنتهي صلاحيتها قريبا.

ولمواجهة خطر هدر مئات الآلاف من الجرعات في الولايات المتحدة، سارعت إدارة الغذاء والدواء (أف دي إيه) مؤخرا إلى تمديد تاريخ انتهاء صلاحية لقاح شركة "جونسون آند جونسون".

وتقول صحيفة واشنطن بوست إنه في مقابل ذلك، تواجه مناطق عديدة حول العالم مشكلة الوصول إلى التطعيمات، ففي جميع أنحاء أفريقيا، تشير التقديرات إلى أن 2.2 بالمائة فقط من سكان القارة تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بينما قامت هولندا بتلقيح أكثر من نصف سكانها.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فقد انتهت صلاحية حوالي 470 ألف جرعة لقاح لمختلف الشركات المصنعة في أفريقيا.