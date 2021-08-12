سیاسة

الخارجية الالمانية: لن ندفع سنتا واحد لافغانستان اذا سيطرت" طالبان"

في حال انتزعت حركة طالبان السلطة في أفغانستان وطبقت الشريعة الإسلامية
author_image آريان ابراهيم شوكت
الخارجية الالمانية: لن ندفع سنتا واحد لافغانستان اذا سيطرت" طالبان"
الخارجية الالمانية: لن ندفع سنتا واحد لافغانستان اذا سيطرت" طالبان"
العالم

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لقناة تلفزيون "زد.دي.إف" ان المانيا لن تمنح أي دعم مالي لأفغانستان، في حال انتزعت حركة طالبان السلطة في البلاد وطبقت الشريعة الإسلامية.

وقال رئيس الدبلوماسية الألمانية: "نقدم 430 مليون يورو  (وهو ما يعادل 505 ملايين دولار) كل عام ولن نمنح منها سنتا واحدا إذا سيطرت طالبان على البلاد وطبقت الشريعة الإسلامية".

وصرح مسؤولون اليوم الخميس 12 آب ( اغسطس) 2021 بأن قوات الحكومة الأفغانية خاضت معارك مع مقاتلي حركة "طالبان" في عدة مدن وما حولها.

في هذه الاثناء، يواصل مقاتلو طالبان هجومهم، الذي تعتقد الاستخبارات الأمريكية أنه قد يؤدي إلى سيطرتهم على العاصمة كابل خلال 90 يوما.

المصدر: مونت كارلو الدولية

 

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