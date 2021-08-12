استقرار الدولار في اقليم كوردستان وانخفاض أسعار الذهب عالميا

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، 12 آب (أغسطس) 2021 في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في بورصة إقليم كوردستان.

ففي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، شهدت اسعار الدولار استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 147900 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147500 دينار لكل 100 دولار. أما بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد فقد سجلت، صباح اليوم 147950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

وارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي. ومن ناحية اخرى فقد انخفضت أسعار الذهب، بعد أن ارتفعت أكثر من 1 بالمئة في الجلسة السابقة، مع استقرار الدولار.



ونزل الذهب الفوري 0.1 بالمئة إلى 1749.62 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:29 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أكبر مكاسب بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ السادس من مايو (أيار) يوم الأربعاء. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1751.00 دولارا.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء تباطؤ زيادات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو / تموز، على الرغم من أنها ظلت عند أعلى مستوى في 13 عامًا على أساس سنوي، مما يدعم حجة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن الضغوط التضخمية من المرجح أن تكون مؤقتة.

في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار وحوم دون أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر سجله يوم الأربعاء. وتراجعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 23.40 دولارا للأوقية. وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1014.99 دولارًا، ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2633.19 دولارًا.