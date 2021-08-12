صحة وبیئة

هيئة الارصاد الجوية: طقس الاقليم بين صحو وغائم جزئي

غيوم متفرقة في سماء بعض المناطق وسرعة الرياح مابين 15 الى 25 كيلومتر
author_image آريان ابراهيم شوكت
هيئة الارصاد الجوية: طقس الاقليم بين صحو وغائم جزئي
هيئة الارصاد الجوية: طقس الاقليم بين صحو وغائم جزئي
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الارصاد الجوي والزلازل, في اقليم كوردستان, توقعاتها لحالة الطقس في اقليم كوردستان, خلال 48 ساعة القادمة, معلنة " اليوم الخميس 12 آب (اغسطس) 2021 يكون الطقس بين صحو وغائم جزئي, مع سرعة نسبية للرياح, وتكون درجات الحرارة في محافظات الاقليم, كالتالي: أربيل والسليمانية 41 درجة مئوية وحلبجة 42 وفي دهوك 39 درجة وفي كركوك 45 درجة مئوية".

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية والزلازل في اقليم كوردستان, ان يكون الطقس ليوم غد الجمعة, صحوا مع وجود بعض الغيوم المتفرقة, في سماء بعض المناطق وسرعة الرياح مابين 15 الى 25 كيلومتر.

هيئة الارصاد الجوية: طقس الاقليم بين صحو وغائم جزئي
هيئة الارصاد الجوية: طقس الاقليم بين صحو وغائم جزئي
هيئة الارصاد الجوية: طقس الاقليم بين صحو وغائم جزئي
هيئة الارصاد الجوية: طقس الاقليم بين صحو وغائم جزئي
هيئة الارصاد الجوية: طقس الاقليم بين صحو وغائم جزئي
هيئة الارصاد الجوية: طقس الاقليم بين صحو وغائم جزئي
هيئة الارصاد الجوية: طقس الاقليم بين صحو وغائم جزئي
هيئة الارصاد الجوية: طقس الاقليم بين صحو وغائم جزئي
هيئة الارصاد الجوية: طقس الاقليم بين صحو وغائم جزئي
هيئة الارصاد الجوية: طقس الاقليم بين صحو وغائم جزئي

 

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