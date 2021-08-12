تلبية لنداءات المواطنين: الشروع في حفر آبار جديدة في بعض احياء اربيل

أربيل (كوردستان 24)- صرح نائب محافظ اربيل, مسعود كارش لكوردستان24" بسبب موجة الجفاف هذا العام, والتي تسببت في هبوط مناسيب المياه الجوفية والانهار, يعاني بعض أحياء مدينة اربيل, من قلة المياه الصاحة للشرب. وعلى هذا الاساس, وتلبية لنداءات المواطنين تمت المباشرة, بتشكل عدة لجان في محافظة اربيل, لغرض دعم مديرية ماء اربيل, لأجل قيام المديرية, بحفر آبار جديدة في بعض الاحياء, واعادة احياء وتاهيل وتحسين بعض الابار واصلاح البعض الاخر"

واوضح نائب محافظ اربيل: بعد تشكيل عدة لجان, في مديرية ماء اربيل ومديرية كهرباء أربيل, وبالتعاون مع لجنة المولدات الاهلية, تم ربط 30 بئر مائي مع كهرباء المولدات الاهلية لدعم الابار بالكهرباء, ففي حالة انقطاع الكهرباء الوطني, تشرع المولدات الاهلية, باعطاء الكهرباء الى الابار, لغرض تشغيل الابار, وتوفير المياه النظيفة للمواطنين.

وأكد مسعود كارش" ان الجهود متواصلة, لتوفير المياه الصاحة للشرب للمواطنين, وحل مشكلة نقص المياه في بعض احياء اربيل, مؤكدا ان مؤسسة بارزاني الخيرية تقوم يوميا, بتوزيع مليون لتر من الماء الصافي على المواطنين, اضافة الى قيام مديرية المياه الجوفية في اربيل, بالتعاون مع بلدية اربيل, بتوزيع المياه النظيفة على المواطنين, لحين استكمال حفر الابار في اربيل".