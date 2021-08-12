محادثات بين وزارة البيشمركة والدفاع العراقية لتشكيل لواءين مشتركين

أربيل (كوردستان 24)- وصل اليوم الخميس 12 آب ( اغسطس) 2021 الى العاصمة اربيل وفد من وزارة الدفاع العراقية لغرض الاجتماع والتباحث مع وزارة البيشمركة في اقليم كوردستان بشان تشكيل لواءين مشتركين بين الجانبين.

وعلمت كوردستان24 " ان المباحثات بين الطرفين ستجري حول تشكيل لواءين عسكريين مشتركين بين اربيل وبغداد والتي سبق ان تم الاتفاق على هذه المباحثات لغرض السيطرة على الاوضاع الامنية في المناطق الواقعة خارج ادارة اقليم كوردستان أو مايعرف بالمناطق المتنازع عليها. كما يجري في الاجتماع الحديث عن تفاصيل الجوانب الفنية والعملية لتحديد عمل ومكان ومهمة اللوائين"

وفي تصريح سابق لكوردستان24 قال ممثل العمليات المشتركة بين اربيل وبغداد اللواء عبدالخالق طلعت " في البداية يجب ادخال اللواءين في تدريبات خاصة وبعد انتهاء المعسكر التدريبي يتم تحديد اماكن تواجد قوات اللواءين وتكون عادة في حدود كركوك وخانقين وتكريت"