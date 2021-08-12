سیاسة

حكومة الاقليم تباشر بتوزيع رواتب السجناء السياسيين

مراجعة مصرف "بيخال" لتسلم منحهم المالية لشهري آيار وحزيران
author_image آريان ابراهيم شوكت
حكومة الاقليم: المباشرة بتوزيع رواتب السجناء السياسيين
حكومة الاقليم: المباشرة بتوزيع رواتب السجناء السياسيين
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان في بيان لها اليوم الخميس 12 آب (اغسطس) عن صرف المنح مالية  للوجبة الثالثة لقائمة تضم 145 اسما من السجناء والمعتقلين السياسيين.

وأشار وزير الشهداء والمؤنفلين عبد الله الحاج محمود عن طريق مرسوم وزاري إلى صرف المنح المالية لـ145 سجيناً ومعتقلاً سياسياً.

ودعا وزير الشهداء والمؤنفلين السجناء والمعتقلين السياسيين ممن أكملوا الإجراءات البيومترية والجنائية إلى مراجعة مصرف "بيخال" بالتزامن مع الإعلان عن موعد صرف الرواتب الشهرية لتسلم منحهم المالية لشهري آيار وحزيران.

كما نوه بيان الوزارة الى قيام الباقين من السجناء والمعتقلين السياسيين ممن لم يكملوا معاملاتهم الرسمية الى الاسراع بتكملة معاملاتهم ومراجعة مصرف بيخال لتسلم منحهم الشهرية.

حكومة الاقليم: تباشر بتوزيع رواتب السجناء السياسيين
حكومة الاقليم: تباشر بتوزيع رواتب السجناء السياسيين

 

 

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