سیاسة

العراق يسير رحلة جديدة لإعادة 145 مواطنا عالقا في بيلاروس

author_image سوار أحمد
العراق العراق بيلاروس رحلة مهاجرين

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس، انه تمت استكمال اجراءات إعادة 145 مواطنا عالقين في بيلاروس، وذلك بعد فشلهم في عبور الحدود إلى ليتوانيا.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان إن "رحلة لشركة فلاي بغداد تحمل 145 مسافرا عراقيا، استكملت الإجراءات اللازمة متوجهة إلى بغداد من العاصمة البيلاروسية مينسك".

وقالت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، يوم الثلاثاء، ان رحلتها الاستثنائية وصلت إلى مطار بغداد الدولي التي خصصت لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في بيلاروسيا.

وبلغ عدد المهاجرين الذين دخلوا ليتوانيا عبر جمهورية بيلاروسيا منذ بداية العام الحالي أكثر من 4000 شخص، غالبيتهم من العراقيين.

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