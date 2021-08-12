موسیقی

عفرين وحلب فأربيل.. ممو يصنع الآلات الموسيقية منذ 35 عاما

author_image سوار أحمد
kurdistan24.net
کوردستان ممو الآلات الموسيقية عفري اربيل

أربيل (كوردستان 24)- يعمل ممو في صناعة الآلات الموسيقية منذ 35 عاما، حيث بدأ حرفته في منطقة عفرين بشمال غرب سوريا ثم مدينة حلب، ومنذ خمسة أعوام يعمل في مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان في الحرفة نفسها.

وبدأ ممو بصناعة الآلات الموسيقية في سن 15 عاما، وخصوصا البزق والعود، ويقول أنه بدأ الأمر كهواية ليتطور الأمر فيما بعد ويغدوا حرفة يكسب منها لقمة عيشه.

ويقول ممو لكوردستان 24 "في أول شهر من افتتاحي لمحل صناعة الآلات، انهالت علي الطلبات بشكل مفاجئ وكبير".

ومنذ خمسة سنوات يتابع ممو العمل بحرفته في مدينة أربيل، وقد انتشرت شهرته في المدينة وبات الكثيرون من محبي الموسيقا يرتادون محله.

ساعد في التغطية زردشت حمي

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